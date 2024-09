Nuovo stadio del Cagliari, vertice tra Giulini e Zedda: l’obiettivo è aprire il cantiere entro il 2025

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’obiettivo a lungo termine è quello di partire coi lavori per la costruzione della Unipol Domus-Gigi Riva entro il 2025. Se ne saprà di più dopo la conferenza di servizi sul nuovo stadio prevista al Comune di Cagliari mercoledì 2 ottobre. Quello di oggi a palazzo Bacaredda è stato solo un summit tra amministrazione cittadina e vertici della società rossoblù, il primo dopo la vittoria di Massimo Zedda alle scorse elezioni. Hanno partecipato il primo cittadino, gli assessori allo Sport e all’Urbanistica Giuseppe Macciotta e Matteo Lecis Cocco Ortu e i dirigenti Daniele Olla e Salvatore Farci, mentre per il Cagliari c’erano il presidente Tommaso Giulini, l’amministratore delegato Carlo Catte e il direttore del settore business Stefano Melis. E’ ribadita l’intenzione di andare avanti col progetto. La prossima tappa importante è quella della settimana prossima con la conferenza di servizi al Comune di Cagliari, per novembre è atteso poi il provvedimento regionale che darà il via libera al progetto. Resta inoltre in piedi il problema dell’accesso ai fondi delle banche, un ostacolo per tante altre società sportive che confidano in un intervento del Governo. Difficile che i lavori possano partire entro l’estate del 2025, più plausibile uno slittamento all’autunno o agli ultimi mesi dell’anno.