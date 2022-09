Nuovo mega polo commerciale tra Pirri e viale Marconi, tre supermercati sicuri in meno di un chilometro

Il rumore delle ruote dei carrelli presto sovrasterà, o quasi, quello delle marmitte delle auto tra Pirri e viale Marconi. Meglio, tra via Dolianova e la porzione cagliaritana del viale separata dalla caserma dei vigili del fuoco dal canale. Con la nascita del nuovo rione per 1500 abitanti ci sarà un mega polo commerciale in una delle ultime zone edificabili del capoluogo sardo. Se, infatti, ai bordi del viale troveranno spazio supermercati, bar, palestre e negozi, principalmente dedicati ai nuovi abitanti, a poche centinaia di metri, superata via Pisano, il mattone è già protagonista. Nuovi appartamenti, uffici e soprattutto un Eurospin in via Vesalio, nel terreno incolto davanti a quella Città Mercato oggi chiusa ma che, molto presto, riaprirà e diventerà il più grosso centro commerciale di tutta la Sardegna, con migliaia di metri quadri in più destinati ai negozi e duemila parcheggi. E non solo: con la metropolitana che è destinata a passare in viale Marconi, si potrà arrivare al nuovo rione senza l’automobile e spostarsi, a piedi, sino all’ingresso di Pirri. Un mega polo commerciale, in altre parole, con qualche migliaia di abitanti in mezzo.

Impossibile sapere quanti saranno, alla fine, i nuovi supermercati aperti. Tre sono però già sicuri: oltre a Eurospin e Città Mercato, in via Dolianova stanno andando avanti a pieno ritmo i lavori per costruire un nuovo punto della Lidl, sulle ceneri della Mobil Clam. Gli operai sono già a buon punto, il taglio del nastro potrebbe avvenire entro l’anno. A quel punto, basterà attendere la primavera 2023, salvo intoppi, per avere il maxi centro commerciale della Città Mercato e un altro supermercato dietro, in attesa dell’arrivo delle ruspe per il nuovo mini rione, quattro palazzine e 170 abitanti, che affaccerà su via Vesalio, con prodotti e carrelli dell’Eurospin al piano terra.