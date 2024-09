Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo look per il Businco di Cagliari: aree verdi, parcheggi e 3 piani in più. Via libera della commissione Urbanistica alla “ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume” del Corpo F del Businco. Si tratta di un edificio di interesse pubblico per il quale sono previsti lavori di adeguamento strutturale e di riqualificazione funzionale con ampliamento di volume. Complessivamente l’aumento di volumi previsto è di mille e 853 metri cubi (3 piani fuori terra). In arrivo anche 14 mila 479 metri quadrati di parcheggi e 8 mila 983 di aree verdi. Il progetto è stato approvato in deroga al Puc del Comune.