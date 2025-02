Rabbia tra i residenti che chiedono una presa di posizione da parte delle istituzioni di competenza. Sparita nel nulla, da sotto casa, in via Maddaloni questa volta, ma le segnalazioni si moltiplicano, da tempo, riguardo l’escalation di episodi che gettano nella frustrazione chi ha subito il grave danno, economico e morale.

Negli ultimi anni, soprattutto, tra i residenti si ha la percezione di una sicurezza che vacilla, quella che grida a un maggiore controllo del territorio al fine di poter parcheggiare il proprio veicolo e poterlo ritrovare, intatto, il giorno seguente. Un sistema di videosorveglianza efficace, come la presenza di vigili e forze dell’ordine più assidua, per mettere in allerta i malfattori e tutti coloro che sono propensi alle azioni contro i beni privati e le persone stesse.

Un fenomeno che non riguarda solo Elmas: Assemini, Sestu come Pirri e altri centri dell’hinterland cagliaritano, sono infatti tante le denunce da parte dei cittadini che lamentano il furto di macchine o mezzi di lavoro. “Il problema è più che noto e persiste da anni, e non è mai stato fatto nulla per mitigare questa piaga” esprime un residente.