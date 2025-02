Il nuovo acquisto del Cagliari Florinel Coman è arrivato in Sardegna nella mattinata dell’ultimo giorno di mercato. Il nazionale romeno è sbarcato con il volo XZ 02335 proveniente da Roma-Fiumicino alle 10.30 circa all’aeroporto di Elmas.

É stato acquistato dall’Al-Gharafa la scorsa estate per una cifra di oltre 5 milioni di euro, ed è stato è stato protagonista agli ultimi Europei con la maglia della Romania assieme a Razvan Marin, oltre a essersi messo in mostra la passata stagione con lo Steaua Bucarest. Ala di piede destro che però preferisce giocare sulla sinistra, il classe ’98 in questa stagione ha disputato 12 partite nella massima divisione del Qatar con all’attivo 3 gol e 6 assist, a cui aggiungere 6 gare nella Champions asiatica con due 2 assist.

Come prima tappa si recherà a svolgere le visite mediche, in seguito la firma del contratto che prevede la sua permanenza per una stagione e mezzo. Dopo una permanenza di appena 6 mesi in Qatar, ha deciso di tornare in Europa per rilanciare la sua carriera. Arriva al Cagliari con la formula del prestito secco (oneroso) che potrebbe arrestarsi a giugno nel caso arrivi un’offerta di un grande club. Sul giocatore c’era anche l’interesse dell’Atletico Madrid, che non ha però affondato il colpo.

Non potrà scendere in campo per la partita di stasera, ma seguirà i compagni dalla tribuna. Da domani sarà a disposizione di Davide Nicola.