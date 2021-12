Nuovo boom Covid in Sardegna: quasi 300 nuovi casi, ricoveri in aumento, oltre 3500 sardi in isolamento domiciliare. La quarta ondata investe l’Isola oggi con ben 294 nuovi contagi e nove ricoveri in più (30 in soli due giorni), l’unico flebile dato positivo è un paziente grave in meno.

In Sardegna si registrano oggi 294 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3673 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10264 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 1 in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 118 ( 9 in più di ieri).

3506 sono i casi di isolamento domiciliare ( 162 in più di ieri).

Non si registra alcun decesso.