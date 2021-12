Nuovo asfalto e addio buche in via Santa Maria Chiara, Truzzu: “Presto anche in altre vie della città”

“Ecco via Santa Maria Chiara, a Pirri, con il nuovo asfalto appena rifatto. Un lavoro che stiamo facendo in tante altre vie cittadine un po’ in tutti i quartieri”. Così il sindaco Paolo Truzzu annuncia la sistemazione del manto stradale dell’importante e trafficata strada di Pirri.

“Sappiamo che c’è ancora molto da fare per sistemare tutte le strade e i marciapiedi della città. La pioggia di questi giorni poi, oltre a peggiorare la situazione, non ci permette di intervenire tempestivamente anche solo per riparare le buche.

Ecco perché con la variazione di bilancio di martedì sera abbiamo stanziato quasi 12 milioni di euro per asfaltare le strade, fare marciapiedi nuovi, sistemare quelli rovinati e aumentare la sicurezza stradale con nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

E lo so che adesso mi scriverete: la mia via, quando? Andiamo avanti, un passo alla volta.