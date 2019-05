Nuova vita per Is Corrias: dopo vent’anni arrivano le fogne delle acque nere, a seguire l’illuminazione, il primo asfalto per la via Goceano e la realizzazione dei marciapiedi. “Nell’arco di qualche anno il rione assumerà una veste totalmente diversa”, annuncia il sindaco Gigi Concu. Si parte dai lavori per il nuovo impianto fognario, che consentirà ai residenti delle palazzine di via Gallura e Barbagia, alla chiesa e all’asilo nido di scaricare le acque reflue direttamente nel collettore della 554. Al quale potranno allacciarsi anche le case che erano oggetto di sanatoria, sino a oggi costrette a metodi alternativi e dispendiosi. Successivamente gli operai si sposteranno nella via Goceano, dove verranno realizzati il sottofondo stradale, la bitumatura e i marciapiedi. E in ultimo si procederà con l’illuminazione. “Si tratta di interventi importanti e attesi da tanto tempo, che porranno fine ai tanti disagi dei residenti della zona”.