Nuova toponomastica e cassette postali a Serramanna: presentate due mozioni al Sindaco

Definizione area per installazione cassette postali e toponomastica e numeri civici aree rurali di Serramanna: i consiglieri di minoranza presentano due mozioni.

Il gruppo “Progetto Serramanna” ha preso contatti con Poste Italiane Spa per l’installazione di ulteriori cassette postali per i residenti delle aree rurali del Comune di Serramanna la quale si è resa disponibile previa identificazione dell’area. Il consigliere comunale Carlo Pahler ha inviato al Sindaco e Giunta, e in conoscenza a tutti i consiglieri comunali, una pec a giugno 2020 informando loro circa la disponibilità di Poste Italiane ad installare nel territorio di Serramanna. Considerato il numero di residenti nelle aree rurali pari a circa 264 persone, appartenenti a 136 nuclei familiari e l’insufficienza di numero di cassette postali attualmente presenti nell’ufficio postale di Serramanna i Consiglieri del Gruppo Progetto Serramanna impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a valutare, in collaborazione con l’azienda, l’identificazione di una o più aree nelle quali installare le cassette postali per i residenti. Sempre destinato a chi abita fuori paese, che attualmente è concreta

la difficoltà di localizzare in modo immediato le abitazioni residenziali in caso di necessità e urgenza sanitaria nonché amministrativa-giudiziaria o per altre ragioni, i consiglieri chiedono di valutare, in collaborazione anche alle commissioni consiliari, la predisposizione di un piano toponomastico per le aree rurali del territorio di Serramanna.