La nuova continuità territoriale aerea della Sardegna avanza a tappe e lascia ancora scoperte alcune rotte chiave in attesa delle decisioni di due compagnie. Sono stati pubblicati i verbali della commissione di gara per l’assegnazione dei collegamenti Cagliari Milano e Alghero Roma, entrambi destinati ad Aeroitalia, unica compagnia ad aver presentato un’offerta. Si tratta però, come precisano gli atti ufficiali, di proposte di aggiudicazione e non di assegnazioni definitive. L’efficacia è infatti subordinata a una condizione: nei prossimi sei mesi nessun altro vettore aereo comunitario dovrà comunicare alla Regione l’intenzione di operare le stesse rotte a partire dal 29 marzo 2026 senza beneficiare di diritti esclusivi né di compensazioni economiche. Restano invece ancora da assegnare i collegamenti Olbia Milano, Olbia Roma e Cagliari Roma. Su queste tratte Aeroitalia ha già manifestato la disponibilità a operare senza contributi pubblici. Ita Airways e Volotea, che si presentano in alleanza, hanno ancora alcune settimane di tempo per decidere se entrare nella partita con la stessa formula, rinunciando alle compensazioni.

Nessuna offerta come noto sulla Alghero Milano e non c’è ancora neanche il nuovo bando annunciato dalla Regione.