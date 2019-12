Nuoto, continua la favola di Francesco Fenucciu: nuovo record sui 1500 e sugli 800 stile libero

E’ la Promogest di Quartu ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio nella Coppa Caduti di Brema, importante competizione agonistica di nuoto che ieri sera ha visto protagonisti, nella vasca di Terramaini, gli atleti delle società sarde. Il punteggio finale dei ragazzi è stato di 10.206 , mentre le ragazze del settore femminile si sono classificate al terzo posto con 8.609 punti.

Ma ancora una volta è il giovanissimo Francesco Fenucciu a prendersi di prepotenza la scena, migliorando il suo stesso record sardo ragazzi nei 1500 stile libero, stavolta il cronometro ha registrato il tempo di 15’33”56 (il precedente dello stesso Fenucciu era 15’46”91), nuovo record anche al passaggio degli 800 metri con 8’15”43. L’atleta quartese, allenato da Paolo Vacca, ha confermato di essere una splendida realtà emergente del nuoto sardo, il suo continuo miglioramento ci fa ben sperare per il futuro, infatti nelle lunghe distanze, i tempi di Francesco, sono molto vicini ai primati nazionali. Una grande soddisfazione anche per Sergio, il padre del quindicenne quartese, che lo accompagna e lo segue in tutte le competizioni e gli allenamenti: “stiamo vivendo una splendida favola, fatta di sacrificio e impegno continuo, continuando in questa direzione ci saranno altre soddisfazioni”.