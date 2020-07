Nuoro, iniziati i lavori di riqualificazione in via Nieddu Semidei

Dopo la stipula della convenzione tra il Comune e l’impresa edile Besan srl di Nuoro, sono iniziati i lavori di riqualificazione urbanistica della via Pietro Nieddu Semidei, nel quartiere di Furreddu. Un intervento atteso da 16 anni dagli abitanti della zona. In questi giorni l’impresa sta provvedendo a sbancare la vecchia bretella di collegamento con viale Sardegna, fonte di pericoli per la circolazione stradale, e al suo posto verrà realizzata dal Comune una rotonda che consentirà l’accesso sicuro alle abitazioni circostanti. In contemporanea sono previsti interventi di bitumazione, la realizzazione dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica.

Così il sindaco Andrea Soddu: «Consapevoli delle problematiche che riguardano questa zona da 16 anni, dopo aver ascoltato in più occasioni le richieste da parte dei residenti e aver trovato le risorse necessarie si dà avvio a un progetto importante che rientra nell’ampio piano di interventi messi a punto dall’amministrazione per la riqualificazione della nostra città e per migliorarne la vivibilità».