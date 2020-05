Nuoro, 4 persone armate di spranghe denunciate dalla polizia.

Lo scorso fine settimana, intorno alle 18:30 di sabato, una Volante della Polizia ha intercettato un’auto con a bordo quattro nuoresi, tre uomini e una giovane. L’atteggiamento dei quattro ha insospettito i poliziotti, che hanno proceduto ad una perquisizione del veicolo. Sul sedile posteriore sono state rinvenute e sequestrate due spranghe di metallo pronte all’uso. I quattro, non collaborativi e reticenti, sono stati quindi condotti in Questura, fotosegnalati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. La Divisione Anticrimine sta valutando l’applicazione di misure di prevenzione.

Sono attive indagini per individuare i responsabili dello scempio avvenuto nei confronti di un albero d’ulivo sito in piazza Tonino Puddu davanti alla vecchia chiesa delle Grazie.