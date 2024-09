Nubi gonfie d’acqua, finalmente la pioggia nel Medio Campidano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pioggia anche nel Medio Campidano, nubi gonfie di acqua, finalmente, non solo di passaggio: un breve, ma intenso, temporale si è abbattuto a Samassi e a Serramanna. Un piccolo ristoro, accolto come una vera e propria manna caduta dal cielo: ecco il primo temporale della stagione che ha interessato l’assetata terra che, sinora, aveva ricevuto se non poche gocce. Il sole, che ha dominato tutta la mattina, verso le 13 è stato oscurato dalle nuvole che, in pochi minuti, hanno regalato ciò che è assente da mesi. Nelle prossime ore dovrebbe essere atteso il bis, il tempo instabile promette bene: “Peggioramento ai nastri di partenza. Le ore pomeridiane/serali non saranno particolarmente indicate per le attività all’aperto, oggi; auspichiamo che queste piogge possano offrire ulteriore sollievo dalla siccità” spiega Centro Meteo Sardegna.