Notte di feste e concerti: Monserrato, Nora e Carbonia riempiono le piazze

La notte di San Lorenzo ha brillato più che mai, spettacoli e intrattenimenti hanno fatto il boom di presenze: a Carbonia, dalle 22 le note di “Camminerò, a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani, Supereroi…” hanno risuonato in piazza Roma per il concerto di Mr. Rain, il rinomato cantautore rapper. Evento gratuito inserito

nell’estate “Carbonia Grandi Eventi”. L’Amministrazione Comunale, per il tramite della Protezione civile, ha garantito nella piazza Roma (sotto la Torre) la distribuzione gratuita di bottiglie d’acqua ai partecipanti per contrastare il grande caldo e episodi di disidratazione.

A Nora, invece, tutti in pista per il tradizionale Summer festival: lontani, ma indimenticabili, sono gli anni in cui Pula era la meta del divertimento al chiaro di luna. Le discoteche erano come uno tsunami che trascinavano migliaia di giovani sino all’alba, proprio come accaduto la notte scorsa. Sul Palco del Nora Summer Festival 2024, evento ideato da un gruppo di ragazzi, si sono susseguiti artisti del calibro di Agatino Romero, il dj e producer tedesco di fama mondiale, che con la rivisitazione di “Pedro”, il successo senza tempo di Raffaella Carrà sta scalando le classifiche di tutte le piattaforme musicali; il rapper torinese Boro, che si è fatto notare sulla scena hip hop underground già da giovanissimo; i romani Two Late, che con la loro musica elettronica promettono una notte di San Lorenzo scintillante; ed N4C, dj e produttore che con il suo sound in continua evoluzione e i suoi remix ha fatto parlare di sé sui social, arrivando poi a esibirsi nei migliori locali d’Italia e all’estero.

A Monserrato, invece, un ritorno più che gradito è stato quello di Sandro Murru dj e il suo spettacolo, dalla consolle, con i brani che hanno fatto la storia: dagli anni 80 ai giorni nostri, ancora una volta, i giardinetti sono stati presi d’assalto e si sono trasformati in una immensa pista da ballo animata da over e under che, in onore di San Lorenzo, hanno potuto ammirare anche i fuochi d’artificio.