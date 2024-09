Nora al centro del mondo, al via PulArchàios

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una missione lunga 20 anni quella di PulArchàios: portare le bellezze archeologiche di Nora, il contesto naturalistico nel quale è immerso il sito e le sue rovine al grande pubblico fatto di adulti e piccini/e, studenti e studentesse, turisti e visitatori. L’obiettivo è rendere la popolazione protagonista attiva di ciò che accade in uno dei siti più magici e affascinati che si conoscano e che da decenni continua ad attrarre studiosi provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Quest’anno, per il suo ventesimo compleanno, PulArchàios ha un ricco programma di appuntamenti – organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Pula e la Fondazione Pula Cultura Diffusa- che sono concomitanti con la missione archeologica di Nora 2024.

Dal 4 settembre fino al 5 ottobre, tutti gli eventi in calendario sono pensati per diffondere il più possibile la cultura archeologica, della conservazione dei beni culturali e la divulgazione degli esiti degli scavi. Bisogna ricordare infatti che attualmente lavorano nel parco archeologico di Nora quattro Università, che conducono attività di scavo e ricerca: Cagliari, Genova, Milano e Padova.

PulArchàios si è da sempre distinta come manifestazione che ha saputo coniugare la parte scientifica, tecnica e convegnistica, con la parte più divulgativa e di diffusione di questo tipo di cultura soprattutto ai giovani e alle giovani, studenti e studentesse delle scuole e delle Università, che sono gli eredi naturali del nostro patrimonio culturale.

Anche quest’anno si rinnovano infatti gli appuntamenti dedicati alle scuole: le visite al sito e al cantiere archeologico degli istituti di Pula, le attività laboratoriali, di approfondimento e le lezioni conferenza per gli studenti e le studentesse più grandi.

Sabato 5 ottobre, nello spazio esterno del Teatro Maria Carta , dalle ore 19, si terrà il “Romanum Convivium”. A preparare gli squisiti piatti che venivano serviti all’epoca sulla tavola degli abitanti dell’antica Nora, gli studenti dell’istituto alberghiero Azuni di Pula.

Walter Cabasino, sindaco di Pula: “Siamo convinti che il vero tesoro di questo territorio non sia rappresentato dalle spiagge, ma dal suo immenso patrimonio storico e archeologico. Appuntamenti come PulArchàios producono conoscenza, grazie alle undici conferenze e a tutte le attività che accompagneranno la campagna di scavo degli archeologi turisti e residenti potranno conoscere meglio il passato di Nora”.

Manuela Serra, assessora alla Cultura e Pubblica istruzione, sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle scuole: “Agli studenti degli istituti primari e secondari verranno dedicati diversi appuntamenti, laboratori e visite guidate avranno il merito di accendere il loro interesse nei confronti dell’archeologia. Come da tradizione gli studenti dell’Istituto alberghiero Azuni daranno il loro contributo per la preparazione del Romanum Convivium, il pranzo romano che chiuderà gli appuntamenti in calendario”.

Augusto Porceddu fa parte del Cda della Fondazione Pula Cultura Diffusa: vent’anni fa, quando ricopriva il ruolo di assessore alla Cultura, ha avuto il merito di ideare questa rassegna che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi: “Questa rassegna è nata con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle attività portate avanti dagli archeologi durante la campagna di scavo, prima dell’avvento di PulArchàios non si prestava molta attenzione al lavoro condotto dalle Università sul sito, ora, invece, il pubblico segue con interesse le conferenze ed è curioso di conoscere le nuove scoperte”.

Stefano Floris, archeologo e componente del Cda della Fondazione, spiega come quest’anno le attività divulgative interesseranno anche altri importanti siti della Sardegna meridionale: “Il format è quello consueto, ma in questa edizione, oltre agli incontri con i ricercatori per parlare delle novità che riguardano Nora, ci saranno appuntamenti dedicati alla scoperta delle aree archeologiche di Santadi, Sant’Antioco e Domus de Maria, un modo per dare al pubblico una visione d’insieme della storia dell’Isola”.

Il programma. Conferenze noresi, Cortile Museo Archeologico – ore 19.30:

Giovedì 5 settembre – inaugurazione e saluti istituzionali, a seguire

Jacopo Bonetto, Simone Dilaria, Caterina Previato, Arturo Zara (Università degli Studi di Padova)

Costruire a Nora in età imperiale romana: l’importazione di materiali e l’innovazione dei cementi idrualici.

Giovedì 12 settembre

Federica Chiesa, Ilaria Frontori, Francesca della Valentina (Università degli Studi di

Milano)

Il “Quartiere punico” di Gennaro Pesce. Nuovi dati dalle Case a Mare negli scavi dell’Università di Milano.

Venerdì 13 settembre

Chiara Pilo, Gianfranca Salis, Maria Adele Ibba (Soprintendenza ABAP di Cagliari) Scavare nei depositi. Alcuni materiali inediti da vecchie e nuove indagini

Martedì 17 settembre

Romina Carboni, Emiliano Cruccas, Marco Giuman, Carlo Zaccagnino, Rossana

Martorelli, M. Muresu, Laura Soro (Università degli Studi di Cagliari)

Gli scavi dell’Università di Cagliari nel settore settentrionale dell’ex area militare (campagna 2024): la piazza e gli spazi produttivi; l’area del porto.

Giovedì 19 settembre

Silvia Pallecchi, Biancamaria Giannattasio (Università degli Studi di Genova)

Uomini e strumenti. Gesti quotidiani, abitudini e manualità nella Nora romana e tardoantica.

Venerdì 27 – Sabato 28 settembre – Teatro Maria Carta- orario da definire

Convegno “Nora Antiqua III” “Nora, la Sardegna e il Mediterraneo. Relazioni, scambi e contatti”

Venerdì 6 settembre

Michele Guirguis (Università degli Studi di Sassari)

Le fasi fenicie arcaiche di Sulky tra tradizione e innovazione: nuovi dati dalle ricerche 2019-2023

Martedì 10 settembre

Chiara Pilo*, Stefano Floris** (*Soprintendenza ABAP di Cagliari; **Università Ca’ Foscari, Venezia)

Esplorazioni archeologiche a Bithia (Chia, Domus de Maria): recenti scoperte dalle ricerche della Soprintendenza di Cagliari e dell’Università Ca’ Foscari, Venezia

Lunedì 23 settembre

Giovanna Pietra (Soprintendenza ABAP di Cagliari)

La regione ‘fenicia’ del Sulcis: Pani Loriga di Santadi

Lunedì 30 settembre – Chiesa di S.Efisio – Nora ore 18.30

“Il culto e l’immagine di San Michele in Sardegna nel basso medioevo: il rudere della chiesa di “Punta sa Cresia – Montisantu ”

Evento correlato ai festeggiamenti di “Santu Miali” – con la collaborazione dell’Associazione “Trinis” – Pula

Martedì 1 ottobre

Massimo Botto*, Emanuele Madrigali*, Livia Tirabassi*, Sara Lancia*° (*Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, CNR; °Dottorato Pasapmed, Università di Bari)

Indagini CNR al sito fenicio e punico di Pani Loriga

Visita guidata al cantiere archeologico: Area Archeologica di Nora –

dalle ore 9.30 alle 10.15

e dalle ore10.15 alle 11.00 (due turni)

Giovedì 12 settembre MILANO

Giovedì 19 settembre PADOVA

Giovedì 26 settembre GENOVA

VISITA GUIDATA SITO ARCHEOLOGICO

ALUNNI PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO

Area Archeologica di Nora

ore 10.30/11.30 – 11.30/12.30(max 50 partecipanti divisi in 2 turni)

Martedì 1 ottobre – alunni Istituto Alberghiero “Azuni” di Pula

Mercoledì 2 ottobre – alunni Primaria “B Croce” di Pula

Giovedì 3 ottobre – alunni Secondaria “B Croce” di Pula

ATTIVITA’ LABORATORIALI ALUNNI PRIMARIA

Area Archeologica di Nora n° 2 laboratori che si alternano – ore 9.30/ 11.00 – 11.00/12.30 (max 50 partecipanti divisi in 2 turni)

Venerdì 20 settembre – Primaria “B.Croce” Pula

Martedì 24 settembre – Primaria “B.Croce” Pula

Mercoledì 25 settembre – Primaria Sarroch-Villa S.Pietro

Venerdì 27 settembre – Primaria Teulada – Domus de Maria

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO

ALUNNI DELL’ I.I.S. “AZUNI” E DEL LICEO “DETTORI”

Sede Istituto di Pula – ore 10.00

Venerdì 27 settembre

ore 10.00 Incontro degli studenti con i vincitori Premio -Borsa di Studio

“ In memoria di G.Pisu”

ore 11.00 Lezione – Conferenza (in preparazione del Romanum Convivium)

ALTRE ATTIVITA’

Meroledì 18 settembre

“ Eclipsis lunae plena in Norae caelo”

Visita di Nora al plenilunio e osservazione del cielo di Nora

con la collaborazione dell’Assciazione Astrofili Sardi

(visita unica su prenotazione per un max di 50 partecipanti)

(Accesso al sito con pagamento di un tiket di € 20 comprensivo del biglietto d’ingresso secondo

le tariffe in vigore, e piccolo rinfresco)

(Possibilità di replica dell’evento il giorno successivo, con un minimo di 30 prenotazioni)

Sabato 5 ottobre

Teatro Maria Carta – spazio esterno- ore 19.00

“ROMANUM CONVIVIUM” XX^ EDIZIONE