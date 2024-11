Non solo droga, in casa anche testuggini protette: scatta la denuncia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nel corso delle perquisizioni effettuate lunedì scorso, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla disarticolazione di un gruppo dedito allo spaccio, uno degli uomini colpiti da ordinanza di custodia cautelare è stato trovato in possesso di animali protetti, trovati nel giardino della sua abitazione.

10 esemplari di testuggini protette sono state affidate ad un’apposita struttura veterinaria grazie all’intervento del personale del Centro Anticrimine Natura di Cagliari e, soprattutto, grazie all’opera determinante dei Carabinieri Forestali del CITES di Cagliari, il cui contributo è stato cruciale per l’individuazione, il recupero e la tutela degli esemplari.

Sono state rinvenute anche 10 trappole per uccellagione, in violazione dell’art. 30 comma 1 della Legge 157/92 sulle norme per la protezione della fauna selvatica.