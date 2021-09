Non si attenua la morsa degli incendi in Sardegna: due roghi ancora non domati

Non si attenua la morsa degli incendi in Sardegna: oggi se ne contano ben 14 secondo il bollettino del Corpo Forestale, due di questi hanno richiesto l’intervento anche dei mezzi aerei del sistema anticendio regionale per lo spegnimento

A Bono, in località “Calarighes” lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi operative del CFVA di Anela, Farcana e il Superpuma dalla base di Fenosu. Sono intervenuti due Canadair Can 15 e Can 26 provenienti dalla Base di Ciampino. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di boschi e conifere. Non è ancora stato domato.



Anche nelle campagne di Silanus, lavoro duro per tutti gli operatori impegnati nello spegnimento del rogo che distrutto 5 ettari, e anche in questo caso non è ancora stato spento.