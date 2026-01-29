Ci ha lasciati la nostra amatissima
Professoressa
Lucia Castaldi
nota Lulli
Con immensa tristezza lo annunciano il marito Mariano, i fratelli Piergiorgio e Paolo, la sorella Anna Maria, il cognato Gianfranco con le rispettive famiglie.
La sua profonda fede cattolica, la sua generosità, il suo impegno civile
contro la ingiustizie e in difesa della donne, la sua vicinanza agli ultimi
e il suo amore per l’insegnamento, continueranno a vivere in noi.
Si ringraziano Suor Serena e tutto il personale della RSA Mons Angioni per la professionalità e l’affettuosa assistenza.
I funerali avranno luogo Venerdì 30 Gennaio alle ore 15.00
nella Cappella della RSA Mons. Angioni a Flumini di Quartu.
