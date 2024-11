“Noi carabinieri facciamo un appello al governo: chiediamo di poter viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il sindacato indipendente Carabinieri fa un’importante richiesta. Il SIC chiede che i Carabinieri possano viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici in tutto il territorio nazionale.

Si rivolge in particolare al Signor Ministro della Difesa, Guido Crosetto, di intervenire nelle opportune sedi perché venga siglato un protocollo d’intesa per il trasporto gratuito dei Carabinieri pendolari, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo. L’aumento delle aggressioni in danno dei viaggiatori e del personale che lavora nei treni e nei mezzi di trasporto pubblico ha assunto carattere emergenziale e desta grave allarme.sociale. Nei social vengono diffuse immagini o video di inaudita violenza contro Controllori, Capitreno e passeggeri. Violenze operate da giovani e adulti per futili motivi, molto spesso per la semplice richiesta di esibizione del documento di viaggio a chi ne è sprovvisto, causando una ingiustificata aggressione. Sottolineando come, in più occasioni, l’intervento tempestivo di passeggeri appartenenti all’Arma dei Carabinieri ha scongiurato il verificarsi di gravi fatti di sangue.

Allo stato attuale, solo in poche regioni italiane, gli appartenenti alle forze di Polizia viaggiano gratuitamente a bordo dei treni locali e altri mezzi pubblici.

Pertanto, il SIC chiede a lei, Guido Crosetto, di voler avviare un immediato confronto con i presidenti delle Regioni Italiane affinchè vengano sottoscritti protocollo d’intesa con le società che gestiscono il trasporto pubblico e venga concesso ai Carabinieri di viaggiare gratuitamente nel territorio nazionale, anche fuori servizio.

Garantendo la necessaria assistenza ai viaggiatori e al personale in servizio per qualsivoglia emergenza che abbia ripercussioni negative per la sicurezza dei trasporti.