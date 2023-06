Niente Poetto, concerto di Salmo verso la Fiera di Cagliari: attese 7 mila e 500 persone

Niente Poetto, il concerto di Salmo va verso a Fiera: attese 7 mila e 500 persone. Era stato annunciato dal sindaco Paolo Truzzu all’Arena Beach la nuova struttura per spettacoli all’aperto da realizzare negli spazi dell’ex Ippodromo. Ma alla fine il concerto di apertura del “Cagliari Summer Festival 2023” con lo show del noto rapper olbiese, potrebbe trasferirsi accanto all’area intitolata al “Generale Gutierrez” sul lungomare ma nel quartiere fieristico di viale Diaz, come richiesto agli uffici comunali dalla Magma Events, la società che ha organizzato l’evento.

“Sapevamo che volevano uno spazio davanti al mare”, spiega l’assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau, “probabilmente hanno trovato economicamente più conveniente spostare il concerto alla Fiera, dove il palco è già in piedi. Per l’Arena Beach del Poetto il Comune non ha speso un euro, la mettiamo a disposizione degli organizzatori. Il bando per la gestione partirà a breve”.