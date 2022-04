Neve spettacolare ad aprile sulla Sardegna: paesaggi fiabeschi da Seui a Nuoro e da Macomer a Tonara (VIDEO)

La Sardegna si è risvegliata sotto la neve. Non tutta, ovviamente, ma dai 600 metri d’altezza in su il crollo delle temperature ha portato tanti candidi fiocchi dal cielo. Neve a Seui, neve a Nuoro, neve a Tonara e neve a Macomer. Paesaggi imbiancati e fiabeschi, inaspettati se si guarda al calendario: raramente nell’Isola ha nevicato ad aprile, ma la sciabolata artica proveniente dal nord Europa era comunque attesa da giorni. Nei paesini sardi le squadre di Protezione Civile e volontari sono pronti ad intervenire in caso di necessità. Ma, sinora, non si registrano problemi. Spruzzi di neve a Nuoro città, tutto il cuore della Barbagia è bianco. E sarà così per gran parte della giornata, un vero e proprio colpo di coda dell’inverno nonostante la primavera sia iniziata già da due settimane.

La situazione migliorerà nettamente a partire dalla serata, e la prima domenica di aprile si prospetta decisamente più tiepida su tutta l’Isola.