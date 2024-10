Nessuna traccia del cagliaritano Davide Manca: ricerche disperate, trovati pezzi d’auto e un maglione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Alcuni pezzi della sua Jeep e un maglione, ma di Davide non c’è traccia. Le ricerche si sono chiuse senza risultati per il terzo giorno di fila: di Davide Manca, velista 41enne di Cagliari appassionato di escursioni e di sport, travolto sabato notte a Monte Arcosu mentre alla guida della sua Jeep cercava di attraversare il Rio Camboni, non ci sono tracce. E’ stato trovato qualche pezzo della sua auto, oggi un maglione, poi più niente: nonostante lo spiegamento di forze impegnate nella ricerca, Davide non si trova.

E col passare delle ore si riducono le speranze che l’uomo, uscito con sette amici tutti recuperati sani e salvi, possa essere trovato in vita, anche se familiari e amici vogliono crederci ancora.

Nelle disperate e non facili ricerche di davide sono impegnati i vigili del fuoco con le squadre specialistiche SAF (Speleo Alpino fluviali) che continuano a ispezionare l’alveo del torrente, cinofili, SAPR (Sistemi A Pilotaggio Remoto) con i droni. Le squadre partono dalla diga Medau Zirimilis e risaliranno l’alveo, mentre gli specialisti Sommozzatori lavoreranno nell’area della diga.

Il coordinamento è effettuato dalla prefettura di Cagliari e il coordinamento tecnico dei vigili del fuoco, concorrono alla ricerca forze dell’ordine e volontari del soccorso alpino.

Interrotte per il buio, le ricerche riprenderanno domani all’alba.