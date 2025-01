La tragedia è successa lo scorso 14 gennaio all’ospedale Murri di Fermo. Un bimbo di soli 2 mesi, ricoverato per influenza, è morto dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Il piccolo presentava difficoltà respiratorie e per questo motivo i genitori lo avevano portato in ospedale. La Procura, dopo aver aperto un fascicolo d’inchiesta su richiesta della famiglia del neonato, ha disposto l’autopsia sul corpicino del bimbo, che è stata effettuata nella giornata di ieri. Per la vicenda sono attualmente indagati 9 medici con l’accusa di omicidio colposo.