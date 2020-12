Neonato morto al Policlinico di Monserrato, il papà a Radio CASTEDDU: “Farò un esposto in procura”

“Domani il mio legale, Anna Maria Busia, presenterà un esposto in procura”. Vogliono vederci chiaro Giuliano Massessi e Ester Grassi, i genitori di Alessandro, il neonato di un mese morto domenica pomeriggio nel reparto di terapia intensiva neonanate del Policlinico di Monserrato. È lo stesso padre ad annunciare la mossa legale in diretta su Radio Casteddu. Dall’ospedale monserratino, in serata, hanno spiegato che “sono stati effettuati tutti i prelievi che dovevano essere fatti, per i risultati ci vorrà qualche giorno perchè dovranno essere esaminati. I riscontri autoptici sono durati diverse ore, il corpo è stato resitutito alla famiglia per il seppellimento”. Domani ci sarà il funerale del neonato. E, forse già prima della messa, la legale dei genitori avrà già messo nero su bianco l’esposto. Massessi, 38 anni, in diretta radiofonica ha ripercorso gli ultimi quattro giorno di vita di suo figlio: dalla prima visita al San Marcellino di Muravera sino alla corsa al Santissima Trinità sabato notte, col trasferimento in ambulanza al Policlinico di Monserrato, oapedale dove era stato il giorno prima insieme al neonato.

“Voglio chiarezza, mio figlio non c’è più. I medici mi hanno detto tante cose, c’è stato anche chi mi ha consigliato di staccare l’aria condizionata perché quello poteva essere il problema. Sino a pochi giorni fa Alessandro stava bene”.