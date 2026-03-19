Tragedia all’ospedale Umberto I di Enna. Una neonata è morta pochi giorni dopo il parto. La piccola, nata presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, non presentava nessun problema al momento della nascita. Come riporta Sicilia tv, però, la situazione clinica della bimba è peggiorata improvvisamente nel giro di poche ore, fino a richiedere un trasferimento d’urgenza a Enna. Poi, il drammatico evento, a seguito del quale i genitori hanno sporto denuncia per avere chiarezza circa l’accaduto. La Procura di Agrigento ha dunque aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda. Le cartelle cliniche sono state sequestrate ed è già stata disposta l’autopsia sul corpo della piccola.