Diventa sempre più drammatica la vicenda che ha coinvolto una neonata di pochi mesi e una giovane donna, trovate senza vita al parco di Villa Pamphili a Roma domenica pomeriggio.

La comparazione dei dna confermerebbe i primi sospetti degli inquirenti: si tratta di madre e figlia. La squadra mobile e la polizia scientifica stanno effettuando in queste ore un nuovo sopralluogo per raccogliere ulteriori elementi. La donna sarebbe originaria dell’est Europa e sarebbe morta prima della piccola, pare alcuni giorni precedenti alla morte della bambina. E fa orrore se si pensa alla causa della morte della piccola, deceduta per strangolamento. Le indagini stanno convergendo sulla ricerca di un uomo che sarebbe stato visto con le vittime e sono stati diffusi i tatuaggi della donna, molto singolari, per aiutare al riconoscimento. Al vaglio degli inquirenti diverse testimonianze che potrebbero essere fondamentali per risolvere questa terribile storia.