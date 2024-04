Nelle scuole di Cagliari menù speciali per 500 bambini: preoccupa il boom dei diabetici

Per vegani, per i musulmani come per gli allergici. Nelle mense scolastiche del capoluogo diete particolari per motivi religiosi e culturali e di salute. Presentata oggi la nuova app dedicata al servizio di refezione informazioni rapide e affidabili sulla corretta alimentazione veicolate anche attraverso cartoon e racconti animati