Natale a Serramanna: degustazioni, mercatini e sagra con cibi e bevande

Serramanna si prepara al Natale: incontro tra amministrazione e operatori economici per organizzare le prossime attività natalizie. Degustazioni, mercatini, laboratori per i bambini, presepi, alberi addobbati e una sagra con cibi e bevande: ecco le prime proposte dei cittadini rivolte al sindaco Gabriele Littera che venerdì pomeriggio incontrerà i commercianti locali. “Da qualche tempo abbiamo cominciato a ragionare a quali iniziative, durante il periodo natalizio, lavorare. Musica, spettacoli, elfi, renne e babbi natale, mostre e animazioni, invitiamo gli operatori commerciali del paese in Municipio per confrontarci assieme su cosa possiamo fare per sostenere le attività ed offrire alla comunità delle occasioni di svago e divertimento”.