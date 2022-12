Natale in festa, birra e musica per un weekend ricco di eventi a Serramanna

Serramanna – Un weekend ricco di eventi per la prima edizione di “Natale in festa”: tecniche di birrificazione, concerti, mercatini e giochi per i bimbi animeranno le vie del centro che, per l’occasione, diventeranno un’oasi pedonale.

Oggi, per la prima volta i birrai di Serramanna dimostreranno le tecniche di birrificazione: sarà un’esperienza unica poter vedere e imparare a conoscere un’arte antichissima e, naturalmente, si potrà assaggiare e apprezzarne il gusto.

La sera, dalle ore 20, musica con la band “Skaos”. L’evento è offerto dalla Società Operaia e si svolgerà presso i parcheggi del municipio.

Domani si replica con la “Passilladas de Paschixedda”: dopo il grande successo che, per la festa dell’Immacolata ha richiamato migliaia di persone, viene riproposta la passeggiata per i mercatini di Natale, animata da musica e spettacoli per adulti e bambini, con degustazioni di cibi e bevande della nostra tradizione.

La via Roma e via della Rinascita, per l’occasione, saranno chiuse al traffico: lungo la passeggiata si ci potrà dedicare allo shopping natalizio presso le varie attività commerciali che, per l’occasione, rimarranno aperte.

Ecco i dettagli: dalle 16:30 alle 18:30 animazione per bambini con “Tutto Esaurito“ presso slargo di piazza Matteotti e via della Rinascita con spettacolo di bolle di sapone, baby dance e zucchero filato.

Dalle 16:30 alle 21:00 “Gonfiabililo, con scivolo gratuito per bambini presso piazza Venezia.

Dalle 16:30 alle 18:30, animazione per bambini prezzo slargo San Leonardo con “Grest – Oratorio di San Leonardo“.

Dalle 16:30 alle 21:30, apertura museo delle delle “Memorie e tradizioni religiose di Serramanna“, sito nell’ex chiesa di Sant’Angelo presso Piazza Venezia.

Dalle 17 alle 20:00 performance artistiche interattive presso piazza Gramsci e piazza Venezia. E ancora: dalle 18:00 alle 23:00 duo musicale “Fruit Juice” e a seguire dj set “Dischi Gourmet “ presso piazza Gramsi.

Dalle 19 alle 20:00, “Abbracci”, reading per voce narrante, flauto traverso e chitarra presso la chiesa di San Leonardo.

Diverse le mostre aperte: da quella dei presepi a cura di Club Hobby e Modellismo ai “Cavalli, Terra e Mare” di Antonio Ledda. Inoltre sarà possibile visitare la mostra di scultura “L’arte del fuoco” di Giampiero Frau.

Soddisfazione ed entusiasmo da parte del primo cittadino Gabriele Littera che, qualche giorno fa, dopo i primi eventi, ha commentato: “Una comunità in festa. Questo siamo stati. Sorrisi, saluti, km di passeggiate alle quali non volevamo metter fine, regali, assaggi, musica, spettacoli, luci, e tanto altro ancora.

Tutti si sono dati da fare, tutti hanno voluto credere e scommettere su questo 8 dicembre. Famiglie, giovani, anziani, negozianti, hobbisti, associazioni e tutta l’amministrazione”.

Questi i numeri: 50 artisti e musicisti coinvolti, 100 negozi e stand aperti per lo shopping, 2 km di area pedonale, 10 punti di degustazione di cibi e bevande, 15 animatori, tre mostre d’arte e un museo visitabile. Insomma, che la festa continui.