Natale e Capodanno con i Comuni blindati: pranzi al ristorante solo tra concittadini

Ristoranti aperti, solo a pranzo, anche il 25, 26 dicembre e il primo gennaio in tutta Italia. Gli spostamenti tra città restano comunque vietati. Per esempio, chi vive a Quartu non mangiare a Cagliari e viceversa