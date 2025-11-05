Cagliari si conferma nel 2025 la provincia più dinamica del mercato dei mutui in Sardegna. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, nel capoluogo l’importo medio richiesto è il più alto dell’isola, con 133.259 euro, a fronte di un valore medio degli immobili pari a 207.901 euro.

L’età media dei richiedenti nell’intera regione cresce leggermente, passando da 41 anni e 2 mesi del 2024 a 41 anni e 9 mesi, mentre la durata media dei finanziamenti scende da 24 anni e 10 mesi a 24 anni e 8 mesi. Anche il Loan-to-Value, cioè il rapporto tra il prestito e il valore dell’immobile, segna un lieve calo, dal 72% al 71,5%.

A trainare le richieste resta l’acquisto della prima casa, che rappresenta il 58,7% del totale, seguito dalla surroga dei mutui (24,9%) e dall’acquisto della seconda casa (9,9%).

Rispetto al resto dell’isola, Cagliari mostra un mercato più vivace e valori immobiliari superiori alla media regionale, confermandosi il principale polo finanziario e residenziale della Sardegna. La città catalizza le operazioni più consistenti, a testimonianza di un settore in evoluzione e di un interesse stabile verso l’investimento abitativo.