Dopo tre edizioni a Gavoi, il Festival “Esperienze e Suoni d’Acqua” sbarca per la prima volta nel Parco naturale regionale Molentargius-Saline di Quartu Sant’Elena. Tre giornate, dal 10 al 12 ottobre, dedicate a musica, sport, arte, natura e solidarietà, con un programma che trasforma il parco in un laboratorio di turismo esperienziale e sostenibile.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Baetorra e dal CCN La Via del Mare con il patrocinio dei Comuni di Quartu e Quartucciu, è stata presentata oggi nella sala Affreschi dell’ex convento dei Cappuccini. “Molentargius non è solo un gioiello ambientale, ma un cuore pulsante di aggregazione per la città”, ha sottolineato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna, evidenziando il legame tra tutela ambientale, turismo e sviluppo economico.

Il festival apre venerdì 10 ottobre con sport, arte e musica: tornei di basket inclusivo, area bimbi, spazi dedicati a yoga e meditazione, artigiani locali e street food. Dalle 18 sarà possibile assistere al volo della minimongolfiera e, in serata, al concerto della SuperLatin Orchestra. Sabato 11 il parco ospiterà tornei sportivi, laboratori musicali, il raduno motoristico benefico “Un sorriso per la vita” e, in serata, il concerto tributo ai Kombriccola – Vasco Rossi Tribute Band.

Spazio anche all’arte e all’impegno civile con il SAW Village – Artists for Palestine, dove le opere realizzate saranno messe all’asta per sostenere l’associazione Sardegna Palestina. Tra le attività proposte, laboratori di cucina tradizionale, trekking, birdwatching e arrampicata, oltre a mini corsi di vela e urban golf per ragazzi.

La chiusura, domenica 12 ottobre, sarà affidata al pianista e compositore Remo Anzovino, che proporrà un concerto al tramonto pensato per dialogare con la luce e i colori del parco. “Molentargius è un luogo ideale per unire musica, natura e partecipazione – ha detto Marcello Pilia, presidente dell’associazione Baetorra –. Questo festival vuole essere un ponte tra bellezza, cultura e comunità”.