Muore schiacciata da una saldatrice mentre sposta attrezzi col marito, Furtei in lacrime per Balbina Pinna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia domestica a Castel di Sangro, in Abruzzo. Una 74enne di Furtei, Balbina Pinna, emigrata da tempo nel paesino in provincia de L’Aquila, è stata schiacciata da una saldatrice che stava spostando, col marito, in un locale adibito a falegnameria. Portata d’urgenza all’ospedale con un’ambulanza del 118, è morta in letto della terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sulmona. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro ed è stata aperta un’inchiesta dalla Procura per vagliare con la massima attenzione tutti gli elementi in possesso dei militari e definire l’esatta dinamica di quella che, al momento, è un dramma domestico.