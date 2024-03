Muore nello schianto in moto dopo la serata con gli amici, Villasimius sotto choc per Alessio Cireddu

Alessio Cireddu, ventotto anni (ne avrebbe compiuto ventinove a dicembre), ecco chi è la vittima del terribile schianto avvenuto in periferia a Villasimius. Il giovane, stando alle informazioni fornite dai carabinieri, stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. In sella al suo scooter, un cinquantino Scarabeo Aprilia, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. A notare il corpo, dopo ore, per caso, un pastore. Inutili i soccorsi, il ragazzo è morto sul colpo. La notizia del decesso è presto arrivata in paese, dove il giovane era molto conosciuto. Anche il sindaco Luca Dessì ha appreso la triste notizia.

La salma del giovane è già stata restituita ai parenti per il funerale. Nessun mistero o indagini ulteriori, si è trattato di una disgrazia, l’ennesimo incidente che macchia di sangue le strade della Sardegna.