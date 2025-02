È morto in serata a Lisbona a 88 anni Karim Aga Khan. Quarantanovesimo Imam dei musulmani ismailiti nizariti, aveva fondato la Costa Smeralda. La notizia è stata diramata poco dallo staff dell’Aga Khan Development Network. “Principe Karim Aga Khan è il padre di un sogno che cambierà la storia della Sardegna”, scrive il Consorzio della Costa Smeralda. “Fu lui a volere il Consorzio, preceduto da una lettera d’intenti del 1961 e poi fondato ufficialmente il 14 marzo del 1962 a Olbia, al civico 193 di corso Umberto, davanti al notaio Mario Altea di Tempio. Erano circa 1800 gli ettari di terra inizialmente passati dai vecchi ai nuovi proprietari, tutti pronti a investire ingenti somme nelle bellezze della Gallura. Sei invece i nomi dei soci fondatori: Karim Aga Khan, Patrick Guinnes, Felix Bigio, John Duncan Miller, Andrè Ardoin e René Podbielski.”

“Lo scopo era garantire la conservazione del patrimonio naturale preesistente e concepire uno stile in grado di coniugare le bellezze naturali con gli elementi della tradizione costruttiva locale. Per volere dell’Aga Khan, a far parte del Comitato furono chiamati alcuni dei migliori architetti dell’epoca: Luigi Vietti, Jacques Couëlle, Michele Busiri Vici e Antonio Simon Mossa. Quattro giganti dell’architettura che ebbero il merito di concepire uno stile profondamente caratteristico e inserito in un paesaggio da proteggere e salvaguardare. Tutto questo in linea con la moderna visione del Principe, antesignano della sostenibilità e della tutela del territorio.”

Aga Khan era uno degli uomini più ricchi del mondo ed era diventato guida spirituale a soli 20 anni, quando era ancora studente ad Harvard. Ha fondato la sua fortuna investendo e costruendo case, ospedali e scuole in tutto il mondo. Khan aveva ricevuto il titolo di Sua Altezza direttamente dalla Regina Elisabetta nel lontano 1957. Si attende nei prossimi giorni l’annuncio di chi sarà il suo successore.