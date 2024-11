Muore in un incidente a 21 anni, la madre è indagata per omicidio stradale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La tragedia che ha coinvolto la famiglia di Eleonora Certelli, morta a 21 anni in un incidente stradale sulla A1 lo scorso 16 aprile, è arrivata a una svolta. La giovanissima vittima si trovava in auto con la madre, il fratello e il fidanzato e purtroppo è morta sul colpo dopo un violento scontro con un tir. Ora la madre, proprio perché alla guida della Peugeot di famiglia- come riportato da Il Messaggero- è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale. Tramite il suo legale, l’avvocato Giampieto Vellucci, ha 20 giorni di tempo per presentare le memorie difensive. Dopo diversi mesi, le indagini su ciò che possa aver provocato l’impatto con il mezzo pesante non è ancora chiaro.