Muore a 40 anni all’ospedale stroncata da un aneurisma, Guasila in lacrime per Federica Uccheddu

È morta a 40 anni, stroncata nel giro di due settimane da un’aneurisma, Federica Uccheddu. La donna, di chiare origini sarde, si è spenta all’ospedale di Lecco. La notizia della sua scomparsa è arrivata anche a Guasila, paese natale del padre, Alberto, che ha vissuto per un po’ di anni nel comune della Trexenta prima di trasferirsi in Lombardia. La quarantenne era sposata da cinque anni e, come riportano le cronache locali, lavorava in un’azienda di Osnago. La sua vita era in Lombardia, ma le radici sarde non le aveva assolutamente mai tagliate. Il sindaco di Valmadrera, il paesino nel quale viveva Federica, ha già formulato le condoglianze a tutti i suoi parenti, anche a nome dell’intera amministrazione comunale. Sui gruppi Fb di Guasila sono decine i messaggi di cordoglio: la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di Federica Uccheddu stava circolando sin da ieri.

“Tristezza infinita! Sentite condoglianze alla famiglia con affetto! Ciao Federica R.I.P”, scrive Paola S. “Tanta tristezza, a tutti voi le più sentite condoglianze”, aggiunge Cecilia P. “Condoglianze a tutti i familiari”, questo il breve ma toccante messaggio di Giuseppe M.