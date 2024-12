Si è spezzata in una fredda giornata di dicembre la vita della splendida Kristina Sukhushina, 39 anni, di origine russa. Kristina si trovava a Sanremo e si stava recando in palestra quando è stata investita sulle strisce da un’auto con alla guida un uomo di 91 anni. Purtroppo le lesioni erano troppo gravi, in particolare un trauma cranico, e la 39enne è morta dopo 24 ore di ricovero. Il 91enne ha dichiarato alle forze dell’ordine di essere stato abbagliato dal sole ed è ora accusato di omicidio colposo.

Kristina era residente a Corato, in provincia di Bari, ma lavorava come commessa in un centro commerciale a Villa Armea. E proprio grazie ai colleghi di Kristina è stato possibile rintracciare il marito e la sua famiglia circa la tragedia. Le indagini sono in corso ed è stata disposta l’autopsia per chiarire ogni eventuale responsabilità.