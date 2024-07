Muore a 35 anni stroncata da un tumore in appena tre mesi, Capoterra sotto choc per Veronica Pala

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lacrime a Capoterra per l’improvvisa scomparsa di una ragazza di 35 anni. Veronica Pala si è spenta oggi in ospedale, da pochi mesi stava battagliando contro un brutto male. Amante degli animali, sportiva, lavorava nell’azienda di famiglia: lascia la madre, il padre Francesco e il compagno. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook, soprattutto dai suoi più cari amici: “Come è ingiusta la vita bellissima Veronica. Da stasera tutte le stelle saranno più luminose, perché saranno illuminate dalla tua luce e dai tuoi sorrisi. Non riesco a esprimermi, c’è tanta rabbia perché non doveva andare così Sarai la stella più luminosa che vedremo brillare sul nel cielo . Arrivederci Vero”, scrive Giusy. “Una ragazza educata, solare e sempre pronta a porgere anche un semplice abbraccio nel momento del bisogno a chi servisse e noi cara Vero ne sappiamo qualcosa. La tua gentilezza, il tuo affetto nei nostri confronti l’hai sempre avuto e dimostrato”, aggiunge Roberto, sportivo e titolare di una palestra. “Non è giusto morire così giovane! Non te lo meritavi e non si meritavano questa sofferenza le persone a te care. Ciao Vero, le persone come te non verranno mai dimenticate”.

Un ricordo commosso ancora più istituzionale arriva dal consigliere comunale capoterrese Silvano Corda: “Conoscevo Veronica sin da piccolina, così come tutta la sua famiglia. Quando perdiamo un giovane è sempre un dramma immenso, mi stringo al dolore di tutti i suoi cari”. Lacrime e commozione che rimarranno anche nei prossimi giorni, sicuramente, anche dopo il funerale di Veronica Pala.