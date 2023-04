Motociclista vola fuori strada sulla Provinciale per Porto Cervo, elisoccorso in azione

Brutto incidente sulla Provinciale 59 tra Abbiadori e Porto Cervo. Un motociclista è finito fuori strada e ha riportato numerose ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena e, dopo pochi minuti, anche l’elisoccorso: il centauro è stato trasportato all’ospedale via cielo. Pesanti i disagi per il traffico, in azione anche i carabinieri per ricostruire le esatte cause dell’incidente.