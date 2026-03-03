La storia del piccolo Domenico, morto a due anni mezzo dopo un trapianto cardiaco all’ospedale Monaldi di Napoli, ha commosso l’Italia. I suoi genitori, e soprattutto la madre, hanno lottato e stanno lottano affinché, semplicemente, emerga tutta la verità su ciò che è accaduto al loro piccolo e le eventuali responsabilità. In queste ore è stata effettuata l’autopsia sul corpicino del piccolo.

Il medico legale della famiglia, Luca Scognamiglio, ha affermato che che “sembrerebbero non esserci lesioni macroscopiche al cuore”. Fra 120 giorni verrà depositata l’analisi completa. Questa mattina invece si è svolto davanti al gip Mariano Sorrentino l’importante incidente probatorio che ha raccolto le testimonianze del personale sanitario coinvolto nella vicenda.

Intanto domani alle ore nella Cattedrale di Nola ci saranno i funerali del piccolo, celebrati dal vescovo Francesco Marino.

