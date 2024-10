Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I riscontri e risultati dell’autopsia che sarà eseguita su Elisabetta Montis finiranno sul tavolo del pm tra tre mesi. È la prassi: i riscontri autoptici, inizialmente previsti per sabato scorso, saranno fatti nel pomeriggio, direttamente nell’ospedale dove è deceduta la donna, a San Gavino Monreale. Saranno prelevati vari campioni di pelle e di tessuti, come da prassi. Per i parenti della 45enne morta la colpa sarebbe di un’infezione, ma è tutto da valutare e accertare in maniera definitiva.

Il corpo verrà poi restituito ai familiari, tutelati dall’avvocato Stefano Palisi. Stasera la fiaccolata a Serramanna e, poi, vanno solo calendarizzati i funerali, probabilmente per mercoledì.