Morta dopo un’immersione a Quartu: per Anna Maria Congiu fatale un’embolia gassosa

Embolia gassosa. Questa la causa della morte di Anna Maria Congiu, l’ex direttrice del Cacip, deceduta la settimana scorsa dopo un’immersione nelle acque di Quartu. L’autopsia è stata eseguita da Roberto Demontis, su incarico della Procura di Cagliari che sta indagando sulla vicenda. Ma il lavoro di Demontis è soltanto all’inizio. Serviranno ora gli esami istologici (con le analisi al microscopio) per avere un quadro completo (serviranno 2/3 mesi di lavoro) per fare definitivamente chiarezza sull’accaduto

Quello della Congiu era un nome conosciutissimo in tutta la Sardegna per il ruolo che ha ricoperto allo stesso Cacip e per quello della Provincia del Sud Sardegna. Il 17 agosto scorso la donna si trovava a bordo del diving cagliaritano della Sea World. Aveva appena fatto un’immersione con le sue tanto amate bombole quando ha accusato un forte malessere. A bordo del gommone tutti hanno compreso la gravità della situazione e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e, a distanza di pochi minuti, un elicottero del 118. La Congiu è stata trasportata nel porticciolo di Capitana esanime e tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati, purtroppo, inutili .