Lui è deceduto ieri sera, lei questa mattina a distanza di 8 ore l’uno dall’altra. Una storia d’amore oltre la vita è quella di Efisio Cogoni, nato a Monserrato il 1 maggio 1927, e Anna Piludu, nata a Monserrato il 31 marzo 1929.

Si sono sposati il 7 marzo 1947, 77 anni di matrimonio: 11 figli, 31 nipoti, 38 pronipoti, 1 trisnipote. La loro famiglia è quello che hanno costruito grazie all’amore che li ha uniti. Lei lavorava in casa, la sua dolce metà in campagna, era agricoltore, e la sorte, e il loro cuore, ha deciso che non potevano stare lontani troppo a lungo, anche dopo la morte. Ed è così che gli occhi di Efisio si sono chiusi ieri sera e quelli della sua Anna stamattina. Poche ore dopo, perché il vero amore non aspetta se non la metà della propria vita, nel bene e nel male. Oggi la sua famiglia è unita più che mai, piange per loro ma porta con se la gioia di essere discendenti di chi, con i fatti, ha dimostrato che tutto è possibile quando i sentimenti sono talmente profondi da sconfinare ben oltre la vita terrena. Domani alle 15 l’ultimo saluto, a La Salle della loro amata città.