Monserrato, tenta di rubare la cassa e fa a botte con una commerciante cinese: 45enne denunciata

Il 24 giugno, a Monserrato, i Carabinieri della locale Stazione, al termine delle indagini hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per tentata rapina una 45enne del luogo, nullafacente, in atto sottoposta alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Monserrato.

Nella serata del 22 giugno scorso, all’interno del negozio di abbigliamento a Monserrato in via del Redentore e gestito da una commerciante di origine cinese, una donna era riuscita a impadronirsi dal cassetto del registratore di cassa, della somma di € 300 ma, individuata dalla proprietaria aveva con quest’ultima ingaggiato una colluttazione; la proprietaria riusciva però a rientrare in possesso dell’intera somma.

I Carabinieri, intervenuti a seguito della chiamata dell’esercente, procedevano a raccogliere le prime informazioni dai testimoni e, dalla visione delle immagini contenute nel sistema di videosorveglianza acquisivano inequivocabili elementi di reità in ordine all’individuazione della donna 45enne, quale materiale autrice della tentata rapina.