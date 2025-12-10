Monserrato, task force contro gli escrementi di piccioni e uccelli, profonda pulizia a giorni alterni, idropulizia ad alta pressione “che continueremo finché la situazione non tornerà alla normalità con la migrazione di questi uccelli”. Strade e marciapiedi sono bombardati quotidianamente dai pennuti, diventando, così, un serio pericolo per pedoni e ciclisti. Una problematica assai diffusa non solo a Monserrato, che costringe gli amministratori comunali ad adottare tecniche e strategie per assicurare un percorso pulito e sicuro.Gli sforzi sono stati intensificati già da qualche settimana “per affrontare l’annoso e complesso problema legato al fenomeno del guano degli storni che causa notevoli disagi in alcune aree della nostra città e hinterland durante il periodo invernale” spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. “Per garantire il decoro urbano e soprattutto la salute pubblica, abbiamo disposto un piano di pulizia straordinaria in stretta collaborazione con l’azienda di igiene urbana Gesenu Ambiente”.Questo consiste nella pulizie a giorni alterni: “Abbiamo incrementato la frequenza degli interventi, eseguendo pulizie specifiche e mirate a giorni alterni nelle zone maggiormente colpite, stiamo utilizzando mezzi e tecniche specifiche, in particolare l’idropulizia ad alta pressione, per rimuovere efficacemente i residui di guano, igienizzando in profondità le strade e i marciapiedi”.​”Si tratta di uno sforzo notevole, che continueremo finché la situazione non tornerà alla normalità con la migrazione di questi uccelli”. La questione è stata sollevata anche dalla consigliera di minoranza Francesca Congiu che, di recente, ha inviato una nota al Comune con la richiesta di una azione mirata per risolvere il problema.

