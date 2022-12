Monserrato, taglio del nastro e primo accesso pubblico al parco cittadino di via Boezio

Un nuovo obiettivo realizzato, cioè quello di regalare ai cittadini un nuovo spazio verde con attrezzi ginnici, giochi per bambini, area cani, nuovi parcheggi, telecamere e alberature: si potranno così coniugare le esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei meno giovani nello spirito di una diffusa socializzazione.

“Un grazie a tutto il settore dell’Urbanistica guidato da Renato Muscas, al presidente di commissione Ignazio Tidu che ha seguito i lavori sin da inizio consiliatura e i miei complimenti agli artefici di questo risultato, a quella squadra di maggioranza che preferisce i fatti alle parole e agli interessi personali, dimostrandolo con la loro quotidiana attività all’interno delle riunioni di maggioranza, delle commissioni, delle giunte e dei consigli: grazie di cuore, siete il volano del cambiamento che sta vivendo Monserrato” spiega il sindaco Tomaso Locci.

“Abbiamo fatto un’inaugurazione oggi perché non poteva rimanere chiuso per tanto tempo e questo perché il parco sarà intitolato al Generale Dalla Chiesa e stiamo facendo tutti gli accordi con il comando dell’Arma dei carabinieri di Roma per poter fare un’inaugurazione con l’insegna.

Ci terremmo che fossero presenti i vertici dell’Arma, come tra l’altro c’è stato già garantito. Supponiamo che questo potrà accadere verso aprile e sarà presente anche la figlia del Generale Dalla Chiesa che rappresenta la legalità, il combattere contro la mafia ma anche contro ogni sopruso perché lui combatté contro il terrorismo”.

Una scelta importante, quindi, basata su specifici principi da prendere sempre e ovunque come esempi di vita, di morale da adottare. Un giuramento, quello del Generale Dalla Chiesa, fatto allo Stato, alla sua Nazione per la quale ha dato la vita pur di difenderla con l’importante divisa che ha indossato sino agli ultimi istanti vissuti con affiancato la moglie Emanuela. Colpiti senza pietà la sera del 3 settembre 1982, i coniugi morirono in via Isidoro Carini ma non ciò che, ancora oggi, simboleggia il Generale per tutta l’Italia buona, quella che crede e lotta per la legalità e la supremazia della giustizia su ogni azione compiuta a danno e offesa dei diritti altrui.