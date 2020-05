Monserrato, suolo pubblico a bar e ristoranti all’aperto a condizioni vantaggiose per le riaperture. Maggioranza e opposizione a favore a Monserrato: ci saranno misure speciali per dare più suolo pubblico ai commercianti in difficoltà pronti a ripartire. Su iniziativa del Capogruppo di Monserrato Libera, Consigliere Alessio Locci in collaborazione con la Consigliera Roberta Argiolas, è stata condotta nelle ultime settimane un’attività cognitiva relativa alle esigenze e difficoltà degli esercizi commerciali monserratini, in particolare di quelli relativi alla somministrazione alimenti e bevande come bar, pizzerie, ristoranti, paninoteche. Oltre alle note difficoltà economiche alle quali la compagine di maggioranza ha dato risposta attraverso lo stanziamento di 100.000 euro destinati a sopperire in parte alle spese fisse degli esercizi e attività professionali che sono andati incontro a chiusure o cali di fatturato a causa dell’emergenza covid 19, si è riscontrata ed è emersa la preoccupazione riferita alla imminente riapertura dei locali condizionata dal rispetto delle restrizioni in materia di distanziamento sociale, le quali non consentirebbero una sufficiente resa economica dell’attività riferita al numero dei coperti disponibili e alle restrizioni nell’attività somministrativa.

La maggioranza Locci dunque spiega: “Conseguentemente è stata manifestata da più esercenti la necessità di poter ampliare la superficie di vendita al fine di mantenere il numero di coperti e clienti serviti all’interno di una soglia che permetta quantomeno un pareggio di bilancio, in attesa di un ritorno alla normalità. Considerata inoltre la Mozione a firma di una parte della Minoranza presentata in data odierna 04.05.2020, nella quale vengono sostanzialmente riportate le problematiche e le conseguenti misure risolutorie già proposte dal Capogruppo di Monserrato Libera Alessio Locci all’attenzione del Sindaco e in fase di valutazione con gli uffici competenti; soddisfatti di poter collaborare in tal senso con una parte della minoranza che si rende in questo caso propositiva e costruttiva nell’interesse delle categorie commerciali e professionali della città di Monserrat. La compagine di maggioranza, nel momento in cui le attività commerciali potranno riaprire i battenti in base alle disposizioni e normative di settore, si impegna a verificare tutte le misure che potranno essere adottate al fine di permettere, dove l’ubicazione delle attività lo permetta, la concessione di suolo pubblico, nei marciapiedi prospicienti all’attività o dove questi non lo consentano nei parcheggi a margine, a condizioni favorevoli e vantaggiose al fine di venire incontro alle esigenze della categoria, fulcro importante dell’economia e della vivibilità di una comunità in relazione ai servizi resi alla stessa”.