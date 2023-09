“Monserrato sporca e abbandonata: un pessimo biglietto da visita”

Duro attacco da parte di Tiziana Mori dopo vari sopralluoghi effettuati in città in seguito a numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. “Ho lasciato un mese e mezzo di tempo dalla mia ultima segnalazione per consentire alla ‘nuova’ amministrazione Locci di programmare interventi per dare un minimo di decoro e pulizia alla città.

Ma stamattina la situazione non era cambiata” specifica Mori, candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative. “Addirittura vicino alla ‘famosa’ rotonda con il grappolo d’uva e nella zona per recarsi all’Istituto alberghiero, tra strisce pedonali non a norma, si aggiunge pure sporcizia ovunque.

La presenza di panchine nella zona per prendere il pullman non induce di certo a sedersi chi attende di salirci.